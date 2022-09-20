Muğla’nın Bodrum ilçesinde kurulan mobil kafeler vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde kurulan mobil kafeler vatandaşlar ve turistler tarafından büyük ilgi görüyor.

Bodrum Belediye AŞ tarafından halka uygun fiyatlı ve kaliteli hizmet götürmek amacıyla işletilen kafe ve restoranların sayısı artmaya devam ediyor. Sahillerde hiçbir tesisin bulunmadığı bölgelere yerleştirilen mobil belediye kafeleri vatandaştan takdir topluyor. Bodrum Belediye AŞ tarafından son olarak hizmete açılan Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevkii’ndeki Giritli Teyze Mobil Kafe ile yarımada genelinde yeme içme alanındaki işletme sayısını 40’a çıktı.

2019 yılından bu yana sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok hizmete imza attıklarını ve önemli projeleri hayata geçirmek için çalıştıklarını belirten Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Belediye AŞ bünyesindeki kafe ve restoranlarla ilgili yaptığı açıklamada “Sosyal belediyecilik kavramının kentimizde tam anlamıyla hayata geçirilmesi amacıyla gece gündüz halkımıza hizmet etmek için çalışıyoruz” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, kafe ve restoranların yanı sıra bazı bölgelerde mobil kafeler kurarak halkın sahillerde ihtiyaçlarını uygun ve güvenilir şartlarda giderebilmesini sağladıklarını belirterek şunları söyledi:

“Yaptığımız yeni yatırımlar sayesinde hem kentimize gelen misafirlerimizin hem de burada yaşayan vatandaşlarımızın daha uygun ve güvenilir şartlarda sahillerimizden faydalanabilmeleri için projelerimizi tek tek hayata geçiriyoruz. Son olarak yaptığımız mobil kafelerden vatandaşlarımız memnun. Talepler doğrultusunda gerekli incelemeleri yaparak bu kafelere yenilerini ekleyebiliriz. Yıllardır belediye kafelerimizde temiz, hijyenik ve uygun fiyatlı ürünlerle hizmet veriyoruz. Kafe ve restoranlarımızı modern, çağımızın isteklerine uygun hale getirmek için büyük bir emek veriyoruz. Hayata geçirmek istediğimiz önemli projeler var. Bunların üzerinde çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Mobil Kafe sayısı 10’a çıkacak”

Mobil kafe sayısını önümüzdeki sezon başında 10’a tamamlayacaklarını belirten Bodrum Belediye AŞ Genel Müdürü Faruk Ulusoy, “Bunların içerisinde Cennet Koyu, Küdür, Pateto Beach, Kadıkalesi, Koyunbaba ve Bölme plajları var. Plaj kafe, mobil kafe, yiyecek, içecek ve üretim tesisiyle birlikte şu anda 40 tane işletmemiz bulunmakta. Tam teçhizatlı Gıda Üretim Tesisi Lisansı alarak hamburger eti, sigara böreği ve köfteyi kendimizin ürettiği, et ve ciğerlerin işlemesini yaptığımız bir gıda tesisi de hizmete sunduk. Ayrıca yakın bir zamanda köfte ve hamburger etinin çiğ olarak da halkımıza satışını gerçekleştireceğiz. Kendi bünyemizde bulunan 2 gıda mühendisimizin yanında dışarıdan da her ay bağımsız gıda denetçileri tarafından denetleniyoruz” dedi.

Karavan Park geliyor

Otopark sayısındaki artıştan da bahseden Ulusoy, “Gümbet’te düzensiz bir şekilde kullanılan alanı, kontrollü ve güvenli bir şekilde yaz aylarında otopark olarak işletmeye başladık. Deve Güreşi Arenasındaki alanı otobüs park alanı olarak değerlendiriyoruz. Gerenkuyu bölgesinde şu anda çalışmalarını tamamladığımız ve yakın zamanda hizmete açacağımız Karavan Park alanı var. Gerenkuyu Kafemizin orada yaşanan karavan problemini de çözmüş olacağız. Bu şekilde hem karavancılar hem de halkımız daha iyi koşullarda plajımızdan faydalanabilecek.” dedi.