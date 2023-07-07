Yenilenebilir enerji ve inşaat alanında birçok projeyi hayata geçiren, halka açık Metemtur’un en yeni projesi Fuga Panorama Villaları’nda anahtar teslimleri başladı.

Metemtur’un enerji ve inşaat alanında hayata geçirdiği projeden biri olan Fuga Panorama Villaları’nda yaşam başlıyor. Ege’nin en güzel koylarının bulunduğu Bodrum’da, Gümüşlük ile Yalıkavak’a tepeden bakan Fuga Panorama, 13 bin metrekare alan üstünde 12 ay yaşama göre tasarlanmış, müstakil havuz, otopark ve bahçesi olan 3 farklı tipte 30 villadan oluşuyor.

Yapılan açıklamaya göre, villaların tamamı Yunan Adaları, Tilkicik Koyu, Koyunbaba Koyu ve Didim’e kadar uzanan panoramik bir manzaraya sahip. Ege Denizi’nde iç içe geçmiş adaların bu manzarasının yanı sıra Fuga Panorama, begonviller ve zeytin ağaçlarıyla bezeli peyzajı ile de dikkat çekiyor. Proje, merkezi konumu ile Gümüşlük Antik Limana 4 kilometre, Yalıkavak Marina’ya 8 kilometre, Bodrum Kalesine 24 kilometre ve Bodrum Milas Havalimanına 59 kilometre mesafede yer alıyor.

Modern mimari ile doğal taş işçiliğinin buluştuğu villaların anahtar tesliminin başladığı, geçtiğimiz gün akşamüstü örnek dairede düzenlenen “Yaza Merhaba” davetinde duyuruldu. Davette konuşan Metemtur İdari ve Mali İşlerden Sorumlu yönetim Kurulu Üyesi Şükrü Tuncer şunları söyledi: “Bodrum yarımadasında, şirketimizin farkıyla yepyeni bir projeyi daha yeni sahiplerine sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Fuga Panorama Gümüşlük ve Yalıkavak arasında olağanüstü manzaraya sahip çok değerli bir lokasyonda, on iki ay yaşama göre tasarlanmış katma değerli bir proje. 30 akıllı villanın her birinin kendine ait otoparkı ve yirmi yedi metrekarelik havuzu var. 22 milyon dolar yatırımla gerçekleştirdiğimiz projemizin, muhteşem manzarası ve serinletici yaz rüzgarıyla Bodrum’da lüks, ayrıcalıklı ve huzurlu bir yaşam arayanların gözdesi olacağına eminiz.”