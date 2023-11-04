Muğla’nın Bodrum ilçesinde zehirlenen 4 köpekten 3’ü telef oldu, 1 köpeğin tedavisi barınakta sürüyor.

Bitez Limanı civarında yaşayan 3 köpek önceki gün hareketsiz halde bulundu. Ağızlarından köpükler gelen köpeklerden 2’si ölürken, 1’i tedavi altına alındı. Aynı bölgede bir köpek daha zehirlenmiş halde bulundu. Veterinere götürülen köpek, yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü. Mahalle sakinleri sorumluların bulunması isteyerek, "Veterinere götürdüğümüzde zehirlendiğini söyledi. Zehri kimin verdiğini bilmiyoruz. Diğer köpeklerin de başına bir şey gelecek diye tedirginiz. Bunu yapanların bulunup gereken cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince etrafta zehirli veya şüpheli yiyecek olup olmadığı ile ilgili araştırma yapılarak şüpheli olduğu düşünülen yiyecekler tutanakla alındı. Ardından bölgede yıkama işlemi yapıldı.