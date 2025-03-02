Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Anadolu Lisesi’nde dün konteynır sınıflardan birinde çıkan yangına CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan sert tepki gösterdi. "Çocuklarımızın eğitimi kül oluyor" diyen Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı'nı göreve davet etti.MUĞLA (İGFA) - Bodrum’un Mumcular Mahallesi’nde bulunan Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde konteyner sınıflardan biri klima kaynaklı yangında küle dönmüştü. Şans eseri gece saatlerinde meydana gelen yangında can kaybı yaşanmazken, olayın çocukların nasıl tehlikeli ve sağlıksız koşullarda eğitim görmek zorunda bırakıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, yaşananların bir tesadüf olmadığını belirterek, yıllardır öğrencilerin güvensiz koşullarda eğitim görmek zorunda kaldığını vurguladı.

Konuyu önceki hafta TBMM'de gündeme getirdiğini anımsatan CHP'li Özcan, sürecin MEB’in sorumsuzluğu nedeniyle bu noktaya geldiğini öne sürdü.

Deprem nedeniyle tadilata alınan Fuat Erten İlköğretim Okulu’nun öğrencileri, Sitare Özkan Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne yönlendirildi. Ancak okulun kapasitesi yetersiz olduğu için çocuklarımız uzun süredir konteyner sınıflarda eğitim gördüğünü ifade eden Özcan, Milli Eğitim Bakanlığı’na çağrıda bulunarak yetkilileri derhal harekete geçmeye davet etti.

Tadilat sürecinde sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkilileri sert bir dille eleştiren Özcan, “Beş yıl geçti, okul hâlâ açılmadı. Öğrenciler başka okullara yönlendirildi ama kapasite yetersizliği nedeniyle konteyner sınıflarda ders yapmak zorunda kaldılar. Şimdi de bu konteynerlerde yangın çıkıyor! Üstelik, tadilat işini yürüten firmaya işi zamanında teslim etmediği için ceza kesildiğine dair duyumlar var. MEB’e soruyoruz: Bu çocukların can güvenliği için daha kaç felaket yaşanması gerekiyor? Bu rezaletin hesabını kim verecek?” diye sordu.

“Çocuklarımızın eğitimi kül oluyor" diyen Milletvekili Özcan, "MEB’i göreve çağırıyoruz! Çocuklarımızı kaderine terk etmeyin, güvenli ve sağlıklı eğitim koşullarını hemen sağlayın! Fuat Erten İlköğretim Okulu'nun tadilatı tamamlanmalı, Sitare Özkan Çok Porgramlı Anadolu Lisesi'ndeki öğrenciler degüvenli sınıflarına bir an önce kavuşmalıdır. Eğitim hakkı bir lütuf değil, devleti yönetenlerin asli görevidir" dedi.