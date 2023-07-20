Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Türk Müziği Korosu, Klasik Türk Müziği Konseri ile müzikseverler eşsiz bir müzik şöleni yaşadı.

Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Türk Müziği Korosu tarafından Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği’nde Klasik Türk Müziği konseri gerçekleşti. Öğretim Görevlisi Halil İbrahim Yüksel’in yönetiminde gerçekleşen konsere çok sayıda sanatsever katılırken Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar da konsere katılanlar arasındaydı. İki bölümden oluşan konserde toplamda 20 eser seslendirildi. Türk müziğinin eşsiz bestekarları ve sanatçıları arasında yer alan Zeki Müren, Neyzen Yusuf Paşa, Sadi Işılay ve Tanburi Ali Efendi gibi değerli isimlerin besteleri, Bodrum Belediyesi Türk Musikisi Derneği Klasik Türk Müziği Korosu tarafından ustalıkla yorumlandı.

Derneğin 30. yılında düzenlenen ve yaklaşık 2 saat süren konser sonrasında koro izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.