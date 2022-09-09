2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kurs Programları çerçevesinde Bodrum Belediyesi ve Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Kurs Programları çerçevesinde Bodrum Belediyesi ve Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında protokol imzalandı.

Bodrum Belediyesi Toplantı Salonunda gerçekleşen protokol imza törenine, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Karagöl katıldı. İmza töreni öncesi, öğretmenlerin gönderdiği Sabahattin Ali’nin eseri, Başkan Aras’a hediye edildi.

Bodrum’da gerçekleşen sanat, kültür ve edebî faaliyetlere desteklerini sürdüren Bodrum Belediyesi, eğitim ve öğretime de desteklerine devam ediyor. Her yıl imzalanan iş birliği protokolünü yenileyen Bodrum Belediyesi’nin içinde yer aldığı kişisel gelişim ve meslek edindirmeye yönelik 20 farklı branşta eğitimler, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılında da sürdürülecek. Açılacak olan kurslarda; aşçılık, tezhip, bilgisayar destekli muhasebe, gitar eğitimi, minyatür, ebru, seramik ve cam teknolojisi, kırkyama, dikiş-nakış, çini işlemeciliği, cilt bakımı, yağlı boya resim, emlak danışmanlığı, koro, drama, keçe yapımı, geleneksel el nakışları, seramik şekillendirme, tel kırma ve İngilizce, Fransızca, Yunanca dil eğitimleri verilecek. Eğitimler; Bodrum merkez, Bitez, Dereköy, Gümüşlük, Ortakent, Akyarlar, Turgutreis, Yalıkavak, Gündoğan, Mumcular, Yalıçiftlik mahallelerindeki kurs merkezlerinde gerçekleştirilecek. Kursiyerlere, açılan kurslarda aldıkları mesleki belgelerle iş imkânları sağlanırken yapılan ürünlerin satışına da destek olunacak.

Gerçekleşen imza töreninde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras iş birliği protokolünün hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

“Beraber yaptığımız bu ortak projede, destekleriniz için teşekkür ederiz. Kursiyerlerimizin sayısını artırmak için çaba veriyoruz. Her mahalleye bu kursları katmak için çalışıyoruz. Herkesin ihtiyacı var. Mumcular’dan tutun Akçaalan’a, Çırkan’a kadar ve yine kırsal alanlarımızda da yeni kurs merkezleri açmak için çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal ise iş birliğinin hayırlı olmasını dileyerek belediyenin özverili çalışmalarından dolayı Başkan Aras’a ve belediye çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

2019-2021 eğitim öğretim yılları itibariyle Bodrum genelinde toplam 777 kursta 15 bin 498 öğrenci sayısına ulaşılırken 2021-2022 eğitim-öğretim yılında 12 bin 695 kursiyer kayıt yaptırdı. Öte yandan, Bodrum Belediyesi’nin Halk Eğitim Müdürlüğü ile birlikte gençlere yönelik açtığı yaz kurslarına yaklaşık 2 bin öğrenci katılım sağladı.