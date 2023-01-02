Muğla’nın Bodrum ilçesinde 29 Ağustos 2022 tarihinde 20 yaşındaki gencin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin olayda 2 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 29 Ağustos 2022 tarihinde 20 yaşındaki gencin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin olayda 2 kişinin daha tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 5’e yükseldi.

Güvercinlik Mahallesi Gökçeler mevkiinde jandarma ekipleri tarafından ormanlık alanda ölü bulunan Kenan Uzunay (20) cinayetinde, gencin cezaevinde bulunan babasının 2008 yılında Ağrı’nın Patnos ilçesinde bir kişiyi başına keserle vurarak öldürdüğü tespit edilince soruşturma kan davası üzerine yoğunlaştırılmıştı. Soruşturmada cinayetle bağlantıları olduğu tespit edilen kişilere yönelik İzmir, Isparta ve Burdur İl Emniyet Müdürlükleri ile jandarma tarafından eş zamanlı operasyon yapılmıştı. Operasyonda İzmir’de gözaltına alınan M.D. ve F.K. ile Isparta’da gözaltına alınan N.C., 2 Eylül 2022 tarihinde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

2 şüpheli daha tutuklandı

Jandarma ekiplerinin soruşturmada yeni delilere ulaşması üzerine 30 Aralık 2922 tarihinde A.C. (46)ve V.C. (32) isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece olayda tutuklu sayısı 5’e çıktı.