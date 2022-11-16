Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kişi kaçak içkiden hayatını kaybetti.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir kişi kaçak içkiden hayatını kaybetti.

İddiaya göre sahte alkol aldığı öğrenilen 58 yaşındaki Hasan Rıfat Tumanbay ve arkadaşı 65 yaşındaki Ahmet Barut Berge sabah saatlerinde fenalaştı. Görme kaybı yaşayan Tumanbay ve Berge için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Tumanbay, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskiçeşme Mahallesi’ndeki evinden alınarak hastaneye kaldırıldı. Tumanbay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tumanbay’ın arkadaşı Berge’nin de fenalaşıp hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Berge Bodrum’daki tedavisinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Bir çocuk babası Hasan Rıfat Tumanbay’ın alkolü İzmir’den getirdiği öğrenildi.