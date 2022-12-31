Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışma sonucunda ilçede ikamet eden D.C.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı, uyuşturucu madde kullandığı ve bulundurduğu bilgisini aldı.

Ekiplerce şahsın evine yapılan operasyonda bir miktar metamfetamin, bir miktar kubar esrar, bir miktar kenevir tohumu, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet hassas terazi, 3 parçadan oluşan yalıtım brandası, 1 adet projektör, 1 adet priz zamanlayıcısı, 1 adet lamba balastı, 1 adet ısı sensörü ve 1 adet ısı lambası ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandığı bildirildi.