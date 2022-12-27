Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Kontrol edilen araçlardan birinde yolcu olarak seyreden şahsın üzerinden uyuşturucu kullanma aparatı çıktı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, yük taşıyan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Kontrol edilen araçlardan birinde yolcu olarak seyreden şahsın üzerinden uyuşturucu kullanma aparatı çıktı.

Bodrum Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, ağır tonajlı yük taşıyan araçlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yük taşıyan araçların istiap haddi dışında yük taşımalarının önlenmesi ve taşıdıkları yükün dökülüp saçılmasının önlenmesi için çadır, branda kullanımı hususları kontrol edildi. Kontrol esnasında durdurulan araç şoförleri bilgilendirilerek, eksiği bulunan araç ve şoförlerine cezai işlem uygulandı.

Otomobille üzerinde de denetim yapan ekipler, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi önünde yaptıkları denetimde bir otomobili durdurdu. Araçta yolcu olarak bulunan Y.E.S. isimli sahsın şüpheli hareketlerde bulunması üzerine araçtan indirildi. Cebindeki uyuşturucu madde kullanma aparatlarını kendi isteği ile jandarmaya veren Y.E.S. ile araç sürücüsü, Göltürkbükü Jandarma Karakol Komutanlığı’na götürüldü. Şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramalarda ise başka bir suç unsuruna rastlanmadığı öğrenildi.