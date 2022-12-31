Muğla’nın Bodrum ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, uyuşturucuya geçit vermedi. Ekipler, 6 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, uyuşturucuya geçit vermedi. Ekipler, 6 şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirdi.

Güvercinlik Karakol Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Vatandaşların yılbaşını huzurlu ve güvenli bir şekilde geçirebilmesi için kontrollerini sürdüren jandarma, narkotik arama köpeği “Efor”un da desteğiyle uyuşturucuya geçit vermiyor.

Ekipler, ilçeye 1102 gram kubar esrar ile girmeye çalışan M.B. adlı şahsı, Güvercinlik’teki kontrol noktasında yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken adli işlemlerin devam ettiği bildirildi.

Jandarma ekipleri ayrıca V.D. isimli şahıs üzerinde 5 gram kubar esrar, S.K. isimli şahıs üzerinde 1 gram kubar esrar ve 1 gram kenevir tohumu, C.Ş. isimli şahıs üzerinde 2 gram kubar esrar, S.M. isimli şahıs üzerinde 5 gram kubar esrar, M.G. isimli şahıs üzerinde yapılan aramada 2 gram kubar esrar ve 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Şahıslar, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.