Muğla’nın Bodrum ilçesinde inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte hafriyat kamyonlarındaki denetlemeler hız keseden devam ediyor. Kaçak hafriyat dökümlerinin önüne geçmek için belediye ekipleri gece gündüz çalışıyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte hafriyat kamyonlarındaki denetlemeler hız keseden devam ediyor. Kaçak hafriyat dökümlerinin önüne geçmek için belediye ekipleri gece gündüz çalışıyor.

İnşaat yasağının kalkması ile birlikte genel inşaat denetimlerini yapan ekipler, çevre temizliğini de göz önünde bulundurarak çalışmalarını sürdürüyor. Kamyonların yolları kirletmesinin önüne geçebilmek için şantiyelerde temizleme istasyonları kurulması yönünde tebliğ yapan ekipler, gelen şikayetleri de değerlendiriyor. Hafriyat kamyonu trafiğinde yaşanan artış üzerine harekete geçen ve vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler, Şantiye ve hafriyat alanlarının da denetimlerini sıklaştırdı. Ekipler; gereken önlemleri almayan, kamuya ait yolları kirleten ve çamur yapan kamyonlara Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıyor. Kaçak hafriyat dökümlerinin önüne geçmek için ise hafriyat kamyonları takip ediliyor. Doğaya atılan hafriyatları tespit eden ekipler hafriyat şirketlerine ceza yağdırıyor. Yapılan demetlemeler ve incelemeler sonucunda 20 hafriyat kamyonuna ceza kesen ekipler hafriyat şirketlerini ise mercek altına aldı.