Muğla’nın Bodrum ilçesinde zehirlenen 4 köpek ile 2 kedi telef oldu. Olaya tepki gösteren vatandaşlar, sorumluların bulunmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Konacık Mahallesi Yeni Hastane Yolu civarında yaşayan ve bölgedeki işletmelerde çalışan vatandaşlarca bakılan köpeklerden 2’si yolda hareketsiz halde bulundu. Ağızlarından köpükler geldiği görülen köpekler için ihbarda bulunuldu. İhbarın ardından Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlileri ile polis ekipleri olay yerine geldi. Telef olan köpeklerden 1’i Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince gömüldü, diğeri ise Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından ölüm nedeninin belirlenmesi için nekroskopi yapılmak üzere götürüldü.

Bölgede sahipli bir köpeğin de zehirden etkilenerek veteriner kliniğine götürüldüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin incelemesini tamamlamasının ardından belediye ekipleri konteynerleri boşaltıp yıkadı.

Köpeklerin bakımını üstlenen vatandaşlardan Fatoş Ateş, köpeklerin nasıl zehirlendiğini henüz bilmediklerini ifade ederek sorumluların bulunması istedi.

Bir zehirlenme haberi daha geldi

Bir zehirlenme haberi de Konacık Sanayi Sitesi ve Gazderesi bölgesinden geldi. Konacık Sanayi Sitesi’nde vatandaşlar tarafından bakılan 1 köpek ile 2 kedinin yedikleri zehirli yiyecekler sonucu telef olduğu belirtildi. Gazderesi’nde ağzından köpükler gelen “Kömür” isimli köpek de kurtarılamadı. Toplamda 4 canın daha zehirlenerek telef olmasına tepki gösteren bölge esnafı, sorumluları tespit etmek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Av. Arzu Ayyıldız, “Polis ve esnaf, sorumluların bulunması için kamera araştırması yapıyor. Biz yaşanan bu olaylarla ilgili ihbarda bulunduk. Telef olan bu hayvanlar senelerdir oralarda yaşıyor, kimseye zararları yok. Kim neden böyle bir şey yapar anlamıyoruz” dedi.