Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 haftadır sürün sıcak hava, sabah saatlerinden itibaren yerini yağmura bıraktı. Zaman zaman sağanak olarak yağan yağmur bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 haftadır sürün sıcak hava, sabah saatlerinden itibaren yerini yağmura bıraktı. Zaman zaman sağanak olarak yağan yağmur bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Yaklaşık 1 haftadır Bodrum’daki güneşli ve sıcak hava nedeniyle az sayıda turist ve vatandaşlar Kasım ayında yazı yaşamaya başlamıştı. Denize giren, güneşlenen ve sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yazdan kalma günler yaşamıştı. Bu sabah itibariyle başlayan sağanak yağmur ile birlikte Bodrum’a da kış yavaş yavaş gelmeye başladı. Sabah saatlerinden itibaren sağanak halinde yağan yağmur bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu.

Beklenen yağmur geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Muğla ve çevresi için sağanak yağmur uyarısı yapmıştı. Sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Bodrum genelinde etkili olan yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bodrum merkez başta olmak üzere tüm mahallelerde etkili olan yağmurla birlikte cadde ve sokaklarda su birikintileri meydana geldi. Özellikle otomobil sürücüleri ve motosiklet sürücüleri zor anlar yaşadı. Su birikintilerine müdahale eden Bodrum Belediye ekipleri yolları açmak için hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Aralıklarla devam eden yağışın gece saatlerinde şiddetini artıracağı sabah saatlerine kadar süreceği bekleniyor. Bodrum Belediye ekipleri olması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.