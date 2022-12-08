Bodrum Belediyesi tarafından Belediye Meydanı’na ’Gaziler Abidesi’ yapılırken, Bodrumlu şehit ve gazileri ölümsüzleştirmek için diğer mahallelerde de belediye tarafından abidelerin yapılacağı belirtildi.

Bodrum Belediyesi tarafından Belediye Meydanı’na ’Gaziler Abidesi’ yapılırken, Bodrumlu şehit ve gazileri ölümsüzleştirmek için diğer mahallelerde de belediye tarafından abidelerin yapılacağı belirtildi.

Milli duyguların yaşatılması için Bodrum Belediyesi Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından yapılan abidenin açılışında konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, şehit ve gazilerin önemine değindiği konuşmasında Gaziler Abidesi’ni yapan Bodrum Belediyesi’ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Türklerin kurduğu devletleri göz önünde bulundurduğunuz zaman yer kürenin yaratılışından itibaren Türkler tarih sayfasında her zaman var olmuşlar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza bunu gösterelim. Çocuklarımız için çok kıymetli. Bu abidedeki isimleri ezberleyelim, kitap haline getirelim” dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras şehitleri ve gazileri ölümsüzleştirmek için gerçekleştirilen abidelerin önemine değinerek diğer mahallelerde de vatanın bütünlüğünü korumak uğruna savaşan gazilerin ve şehitlerin anısını yaşatacaklarını belirtti.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Atalarımıza vefa duygularımızı her zaman korumamız ve gelecek nesillere aktarmamız gerekmektedir. Buraya gelen turistlerin bu vefayı burada hissetmeleri lazım. Bu abideleri şehitlerimizi ve gazileri ölümsüzleştirmek için yapıyoruz ve mahallelerimizde de yapmaya devam edeceğiz. Bize destek veren Gaziler Derneği’ne, Ethem Demiröz’e, Kaymakamımıza, heykeltıraş arkadaşlarımıza ve bütün inisiyatiflere teşekkür ediyoruz” dedi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şube Başkanı Hasan Külcü, Kurtuluş Savaşı’nı ve kahraman ataları bir daha burada yad etmekten mutluluk duyduğunu belirttiği konuşmasında, “Başkanımız göreve gelir gelmez Bodrum’un en büyük eksiği olan şehitlik abidesi ve gazi abidesi çalışmalarını hemen tamamladı. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Abidenin hazırlanmasında emeği geçen Bodrum’un önemli isimlerinden Ethem Demiröz, “Bodrum’dan 266 kişi, yakın köylerden ise 79 kişi büyük mücadeleye katılmıştır. Bu mücadeleye katılan herkese Bodrum olarak vefa borcumuz vardır. Gaziler ve şehitler eminim ki cennetteki yerlerini almışlardır. Bugün açılışını yaptığımız bu abide, hassasiyet gösteren Bodrum Belediyesi katkılarıyla yerini almış oldu” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrası abidenin açılışı yapılırken gazilerle birlikte abide önünde toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.