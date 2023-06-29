Bodrum’un en güzel koylarından biri olan Tilkicik’te sahne alan Fedon, tatilcileri bayramın ilk günü doyasıya eğlendirdi.

Tilkicik koyunda bulunan Highlight Otel bünyesindeki Aias Yunan Restaurant’ta sevilen sanatçı Fedon ile tatilciler bayramın ilk günü doyasıya eğlendiler. Bayramın ilk gününde Yalıkavak Aias’ta sahne alan Fedon, söylediği şarkılarla adeta Yunan rüzgarı estirdi. Kendisini dinlemeye gelen yakın dostu ve usta oyuncu Nilgün Belgün’le tabak kıran Fedon, Belgün’e "Kimse senden daha iyi tabak kıramaz" diyerek espri yapmayı da ihmal etmezken, usta oyuncu Nilgün Belgün sirtaki danslarıyla da gecenin en renkli isimleri arasında yer aldı. Geç saatlere kadar devam eden programda unutulmaz bir akşam geçiren konuklar, muhteşem bir bayram gecesi yaşadı.