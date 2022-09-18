Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir dairede çıkan yangın, bitişik daireye sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı olayda evleri yanan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Yangında yavru bir kedi ise sağlık ekiplerince kurtarılarak sahiplenildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir dairede çıkan yangın, bitişik daireye sıçradı. Korku dolu anların yaşandığı olayda evleri yanan vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. Yangında yavru bir kedi ise sağlık ekiplerince kurtarılarak sahiplenildi.

Yangın, Kumbahçe Mahallesi Mercan Sokak’taki bir dairede mikro dalga fırından yangın başladı. Yangının çıktığı evdeki görme engelli bir çocuk ve annesi dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın yan daireye sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alevlere müdahale etti. Yangın esnasında üst katta mahsur kalan 3 kişiden 1’i merdiven yardımıyla balkondan kurtarıldı. Diğer 2 kişi ise aşağı inemedi. Yangının söndürülmesinin ardından mahsur kalan 2 kişi de aşağı indi. Dumandan etkilenen 1 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Yangın esnasında balkonda kuytu bir köşeye sığınan yavru kediyi 112 Acil Sağlık ekibi fark etti. Yavru kediyi sağlık görevlisi sahiplendi. Yangının söndürülmesinin ardından evine gelen öğretmen dairesinin yandığını görünce gözyaşlarına hakim olamadı.