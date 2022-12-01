Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediyenin ücretsiz dron ilaçlamasıyla üreticiden, halka gidecek olan meyve ve sebzelerin daha uygun fiyata satılması planlanırken, üreticiler verilen hizmeti memnuniyetle karşıladı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde belediyenin ücretsiz dron ilaçlamasıyla üreticiden, halka gidecek olan meyve ve sebzelerin daha uygun fiyata satılması planlanırken, üreticiler verilen hizmeti memnuniyetle karşıladı.

Bodrum’da çiftçiye destek ve halka daha uygun fiyata sebze ve meyve satılması için Bodrum Belediyesi dron ile ücretsiz ilaçlama yapmaya başladı. Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hizmete giren dron ile ilaçlama çiftçinin yüzünü güldürdü. İlaç parası, ilaçlama parası, traktör kirası ve mazot ücretinden kurtulan çiftçi belediyenin hizmetinden yararlanmaya başladı.

Ucuza kaliteli ürün

Enflasyonun artmasıyla birlikte meyve ve sebzede de ciddi bir artış olduğunu gören Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bu durum karşısında harekete geçti. Fiyat pahalıklarını araştıran ekipler özellikle ilaç fiyatlarının, mazot fiyatlarının günlük işçi fiyatlarının artmasının sebze ve meyvelere yansıdığını tespit etti. Bu durum karşısında belediye 10 litrelik ilaçlama dronu alarak çiftçiye ücretsiz hizmet vermeye başladı. Maliyeti yarı yarıya inen hizmetin sonunda çiftçinin, üreticinin, halka ucuza meyve ve sebze satışı yapması planlanıyor.

Önce hizmetten yararlanmak isteyenlerin bahçesine, tarlasına gidilerek belediye ekipleri tarafından tarlanın haritası çıkarılıyor. Daha sonra 10 dönümü 8 dakikada ilaçlayan dron 8 saat kesintisiz bir şekilde çalışarak sebze ve meyvelerin ilaçlanması sağlanıyor. İlaçlama takvimi çıkaran ekipler hangi meyve ve sebzenin hangi tarihte ilaçlanması gerektiğini ve ne kadar ilaç kullanılması gerektiğini hem çiftçiyle paylaşıyor hem de ilaçlama yapıyor. Şimdiye kadar 25 çiftçiye destek çıkan Bodrum Belediyesi’nin 50 hektarlık alanı dron ile ilaçladığı öğrenildi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, “Artan maliyetler altında zorlanan üreticilerimize destek olmak amacıyla zirai ilaçlama dronumuzu yaklaşık 1 ay önce bünyemize aldık. Üreticimize katkı sunmak amacıyla arazilerindeki sıvı ilaç, sıvı gübreleme ve ilaçlama noktasında ücretsiz olarak tahsisini gerçekleştiriyoruz. Zirai ilaçlama ilacımız yaklaşık 10 kilogram kapasiteyle 10 dönümlük araziyi 10 dakikada ilaçlayabilen ya da gübreleyebilen bir aracımızdır. Yakıt maliyetinden tasarruf eden, personel maliyetinden tasarruf eden ve bunun yanında insan sağlığı anlamında önem arz eden bir durumdadır. Tarımsal Hizmet Müdürlüğü’nde çalışan 3 dron operatörümüz üreticilerimizin ihtiyacı dahilinde gerek mandalina bahçelerinde, zeytinliklerde, meyve bahçelerinde veya tahıl ürünlerinin gübrelenmesi ve ilaçlanmasında tüm üreticilerimizin yanındayız. Zirai dron aletimiz 8 saat boyunca çalışabilmektedir. Bunun yanında ilaçlama ve gübreleme takvimi oluşturduk. Hangi ayda hangi ürünün hangi ilaçlama veya gübreleme yapılması konusunda kolaylık oluşturuyor. Bununla beraber hem aşırı ilaçlama ve gübreleme gibi insan sağlığına zarar verecek konuları ortadan kaldırmaktadır. Hem de vatandaşımızın doğru ilaçlama ve doğru gübreleme yöntemini de göstermektedir. Üreticilerimizin İlaçlama ve gübreleme konusunda ihtiyaçları olma durumunda belediyemize başvuru yapabilirler. Oluşturulacak randevu takvimine göre ücretsiz olarak ilaçlama ve gübreleme gerçekleştirilecektir” dedi.