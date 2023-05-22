Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Yönetim Birimi, E-Twinnig Projesi çerçevesinde Dereköy Ahmet Zeki Büyükkuşoğlu İlkokulu’ndan 56 öğrenci ile birlikte Gümüşlük sahilinde farkındalık için doğa yürüyüşü ve temizlik etkinliği yaparak Sıfır Atık Eğitimi verdi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Yönetim Birimi teknik personelleri tarafından verilen eğitimi çocuklar büyük ilgi ve dikkatle takip ederken keyifli bir atmosferde gerçekleşen doğa yürüyüşünde ise çocuklar öğretmenleri ile birlikte Gümüşlük sahil ve liman içinde özenle çevre temizliği yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, çevreyi korumaya yönelik Bodrum Belediyesi tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde açıklamalarda bulunurken çocuklara çevreyi koruma duyarlılığının küçük yaşlarda kazandırılacağına inandıklarının altını çizerek bu yönde gençlere ve çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.