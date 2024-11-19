Bodrum İdeal Özel Eğitim Kurumları tarafından, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Bilimsel Kanıta Dayalı Eğitim Konferansı”, 21 Kasım 2024 Perşembe günü Herodot Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Saat 10:00-12:00 arasında düzenlenecek etkinlikte, İstanbul Biruni Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü akademisyeni ve aynı zamanda BBA Genel Müdürü Prof. Dr. Binyamin Birkan konuşmacı olarak yer alacak.

Konferansta, otizmde en etkili eğitim yaklaşımlarından biri olarak kabul edilen Uygulamalı Davranış Analizi (UDA/ABA) yönteminin bilimsel temelleri ve uygulama alanları ele alınacak. Uluslararası standartlara uygun bu eğitim modelinin, otizmli bireylerin potansiyellerine ulaşmalarını desteklerken, uzmanlar ve ebeveynler için pratik bilgiler sunmayı hedeflediği belirtildi.

Etkinlik, otizm alanında çalışan uzmanlar, eğitimciler ve ebeveynler için önemli bir rehber niteliği taşıyor. Konferansa tüm ilgililer davet edildi.