24 Temmuz Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü çerçevesinde Bodrum Gazeteciler Cemiyeti tarafından bir program düzenlendi.

Bodrum Golf Kulübü’nde düzenlenen programa ilçede görev yapan basın mensupları katıldı. Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan ve Başkan Yardımcısı Ali Ballı, davete gelen herkese teşekkür ederek “Her gün birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızı, büyüklerimizi bir arada görmek bizi çok mutlu etti” dedi.

İlçede 23 yıldır faaliyet gösteren özel bir medyanın Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Oğuz Poyraz ise yeni kurulan cemiyetin organizasyonunda bir arada olmanın çok mutluluk verici olduğunu dile getirerek şöyle dedi;

“24 Temmuz yıllarca Basın Bayramı olarak kutlanmış ama 1971’den beri de meslektaşlarımız ve meslek örgütleri tarafından Basın Özgürlüğü İçin Mücadele Günü olarak kabul edilmiş özel bir gün. Demokrasinin, güçler ayrılığı prensibinin en önemli ayaklarından biri olan basının böyle bir günü farkındalık oluşturmak amacıyla gündeme getirmesi önemli. Çünkü ülkemizde basının ciddi sorunları var. Yerel ve ulusal basının içinde bulunduğu durumu hepimiz yaşıyoruz. Bu olumsuzlukların ortadan kalkması için mücadele etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Hem özlük haklarımız hem de basın özgürlüğünü anlamında yerel ve ulusal basın kuruluşları son derece kötü bir durumda. Bunu bir farkındalık günü olarak değerlendirip mücadeleye devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum.”

Uzun yıllar Bodrum’da gazetecilik yapan Zeki Özkeskin, gazetecilik mesleğinin rekabetçi yanına değinerek “Bu rekabetin dostlukları, insan ilişkilerini, kardeşlik ilişkilerini bozmadan mesleği sürdürebilmemiz gerektiğine inanıyorum” dedi.

Gazeteci Rezzan Şebin de “Bodrum Gazeteciler Cemiyeti’ni kurma cesaretini gösteren arkadaşları yürekten kutluyorum” dedi.