Bodrum’un Akyarlar Mahallesi’nde kadınlara yönelik bal mumu eğitimi düzenlenerek kadın istihdamı sağlanması hedefleniyor.

Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş’ın talebi üzerine, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bal mumu eğitimi gerçekleştirildi. Eğitim, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı ve Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın iş birliğiyle hayata geçirildi.

Bal mumu eğitimleri, kadınların üretim süreçlerine dahil olmalarını, el emeğiyle değer katma ve sosyal bir ortamda bir araya gelerek iletişim kurmalarını hedefliyor. Eğitim kapsamında, bal mumundan dekoratif mum yapımı, bal mumlu bez üretimi ve doğal krem hazırlama gibi pratik bilgiler aktarıldı. Kadınlar, uzman eğitmenler eşliğinde uygulamalı çalışmalara katılarak hem bilgi edindi hem de kendi ürünlerini tasarlama fırsatı buldu.

Akyarlar Mahalle Muhtarı İsmihan Ulutaş, kadınların üretime katılmasını teşvik etmek amacıyla böyle bir eğitimi talep ettiklerini belirtti. Ulutaş, “Mahallemizdeki kadınlar, bir araya gelerek hem öğrenmek hem de yeni şeyler üretmek istiyordu. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ekibine, bu taleplerimize yanıt verdikleri için teşekkür ederim” dedi.

Düzenlenen eğitimler, mahallede büyük ilgi gördü. Katılımcılar, el emeği ürünler ortaya koymanın ve yeni beceriler kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür eğitimlerin farklı mahallelerde de devam edeceğini ve kadınların hem üretime hem de sosyal yaşama katılmalarını desteklemeyi sürdüreceklerini ifade etti.