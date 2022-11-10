Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı’nda anma töreni gerçekleştirildi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 84’üncü yıl dönümü dolayısıyla Bodrum Belediye Meydanı’nda anma töreni gerçekleştirildi.

Atatürk abidesine çelenk sunumu ile başlayan törende saat 09.05’te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Atatürk abidesine çelenklerin sunumuyla başlayan tören, saat 09.05’te 2 dakikalık saygı duruşu ile devam ederken çalan sirenler eşliğindeki saygı duruşuna cadde ve sokaklarda yürüyen vatandaşlar da katıldı. Tüm resmi ve özel araçlar, korna sesleriyle sirenlere eşlik etti. Saatler 09.05’i gösterdiğinde Bodrum’da hayat iki dakikalığına durdu.

Törenin ardından Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde Belediye Meydanı’nda lokma dökülürken Atatürk abidesine çiçekler bırakıldı. Anma etkinlikleri, okullarda düzenlenen anma törenleri ve özel bir okulda gerçekleştirilen program ile devam etti.

10 Kasım Atatürk’ü Anma çerçevesinde düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla Milletvekili Yavuz Demir, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, belediye başkan yardımcıları, İlçe Garnizon Komutanı Per. Alb. Erkan Benli, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, gaziler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.