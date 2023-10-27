Cumhuriyet’in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde Bodrum Belediyesi anaokullarında öğrenim gören öğrencilerin hazırladıkları gösteri ilgiyle izlendi.

Bodrum Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Anaokulu ve Bodrum Konacık Anaokulu öğrencileri tarafından Herodot Kültür Merkezi’nde Cumhuriyet Resepsiyonu gerçekleşti. Cumhuriyet Resepsiyonunda minik öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı. Resepsiyona Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ı temsilen Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, anaokulları müdürü Deniz Delibaş Turgay, öğretmenler ile veliler katıldı.

Yüzüncü Yıl Cumhuriyet Anaokulu Bandosunun ’Atam Atam Mustafa Kemal Paşam’ marşında ritim çalışmasıyla başlayan gösteri, her iki okul öğrenci ve öğretmenlerinin kortej yürüyüşü ve saygı duruşu ardından İstiklal Marşı ile sürdürüldü.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmasına, “Hepiniz hoş geldiniz. Bizler her yıl Cumhuriyet Bayramı’mızı coşkuyla kutlarız. Herkes gibi ben de Cumhuriyetin 100. yılının heyecanını ve gururunu yaşıyorum. ‘Ben, doğum günü olan Cumhuriyet olsaydım ne söylerdim?’ sorusuyla oluşan duygularımı izninizle sizinle paylaşmak istiyorum” diyerek başlayan Bodrum Belediyesi Anaokulları Müdürü Deniz Delibaş Turgay’ın “Benim Adım Cumhuriyet” konuşması salonu dolduran veliler tarafından uzun süre alkışlandı.

Konuşmanın ardından her iki anaokulunun 4 ve 5 yaş sınıflarında öğrenim gören öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte uzun zamandır hazırlandıkları gösterileri sahnelediler. Bodrum Konacık Anaokulu 5 yaş öğrencilerinden Ateş Seyisoğlu’nun ’cumhuriyet’ şiirini okumasının ardından çeşitli dans gösterileriyle devam eden etkinlik, tüm öğrenci ve öğretmenlerin sahneye çıkarak salonu dolduranları selamlaması ve hep birlikte 10. Yıl Marşı’nı söylemesinin ardından sona erdi.