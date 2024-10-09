Muğla’nın Bodrum ilçesinde ana isale hattı patladı, tonlarca su etrafa saçıldı.

Bodrum Geriş Mahallesi Erdemli Caddesi’ndeki ana isale hattında patlama oldu. Patlama sonrası yolda açılan dev çukurdan tonlarca su rampa aşağı akıp dereye, oradan da denize ulaştı. O sırada plajda denize giren vatandaşlar, dereden sel gibi gelen suyu görünce şaşkınlık yaşayıp apar topar denizden çıktı. MUSKİ tarafından hatta giden su kesilerek onarım çalışmasına başlandı. Çalışma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, trafik akışı tali yoldan verildi.