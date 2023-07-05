Muğla’nın Bodrum ilçesinde "Aksona" lakabıyla 60 yıldır denizlerle iç içe yaşayan sünger avcısı Mehmet Baş’ın (73) katkılarıyla hazırlanan "Aksona ile Mavinin Büyüsünde" isimli belgesel film ilk kez izleyicisiyle buluşacak.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki sünger avcısı Mehmet Baş, Aksona lakabıyla 60 yıldır denizlerle iç içe yaşıyor. Sünger avcısı Mehmet Baş küçük yaşında aşık olduğu deniz serüvenine, bugün 18 metrelik Aksona Mancorna adlı tirhandiliyle, denizleri yerli ve yabancı turistlere tanıtma hizmeti vererek devam ediyor.

Su altı görüntüleri ile beraber, Mehmet Baş ve sevenlerinin katkılarıyla hazırlanan “Aksona İle Mavinin Büyüsünde” adlı belgesel filmi, 8 Temmuz 2023 Cumartesi akşamı saat 20.00’da Bodrum Belediyesi’nin katkılarıyla Trafo Bodrum’da ilk kez izleyicisiyle buluşacak. Birçok denizci yetiştirmesinin yanı sıra süngerciliği yurt dışında anlatarak Türkiye’nin tanıtımına da katkıda bulunan Mehmet Baş, hatıralarını Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) ile paylaştı. Denizlerin önemli bir değeri olan Mehmet Baş ile 7 gün süren bir dalış programının ardından çekimleri tamamlanan belgesel film 50 dakika uzunluğunda gösterime çıkacak.