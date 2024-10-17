Muğla’nın Bodrum ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Gümüşlük Mahallesi Burgaz Tepesi’nde öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle alevler geniş bir alana yayıldı. İhbarın ardından itfaiye ve orman ekibi, bölgeye hareket etti. Karadan ulaşımın zor olduğu yangına havadan da 2 uçakla müdahale edildi.

Havadan ve karadan müdahale sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 dönüm ağaçlık ve otluk alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı.