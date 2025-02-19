Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kaymakamlığı iş birliğiyle muhtemel afetlere karşı halkın bilinçlendirilmesi ve etkin bir afet yönetimi sağlanması amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi. Vatandaşlara afetlere hazırlık konusunda bilgi verilerek volkanik patlama ve tsunami önlemlerine dair broşürler dağıtıldı.

Bilgilendirme çalışmasında Bodrum Kaymakamlığı personeli, Bodrum Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, Saha Çözüm ve Zabıta ekipleri, Tepecik Mahalle Muhtarı Mustafa Girgin, Eskiçeşme Mahalle Muhtarı Gözde Sinop, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Bodrum AFAD gönüllüleri yer aldı.

Ekipler, Bodrum merkez başta olmak üzere Turgutreis, Gümüşlük, Peksimet, Dereköy, Akyarlar, Yahşi, Müsgebi, Gümbet ve Bitez mahallelerinde depreme hazırlık konusunda bilgilendirme yaparak işletmelere broşürler astı.

Afete karşı bilinçli olmanın hayati önem taşıdığı vurgulanırken yarımada genelinde bilgilendirme çalışmalarının süreceği belirtildi.