Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki 2 farklı düzensiz göçmen olayında 9 düzensiz göçmen kurtarılırken, 8’i yakalandı.

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye hareket etti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı. Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından durdurulan hareketli lastik bot içerisindeki 8 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.