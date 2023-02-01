Muğla’nın Bodrum ilçesinde 6 farklı suçtan aranan T.Ç. isimli şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 6 farklı suçtan aranan T.Ç. isimli şüpheli, jandarma ekiplerinin operasyonu ile yakalandı.

Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Hakkında ’askeri ceza kanununa muhalefet, tehdit, hakaret, cinsel taciz, korku, kaygı ve panik oluşturabilecek tarzda silahla ateş etme, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak’ olmak üzere 6 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan T.Ç.’nin Bodrum’un Turgutreis Mahallesi’nde olduğu belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla yakalanan T.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.