Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 55 düzensiz göçmen yakalandı, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Datça’da 9’u çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı Datça’da 9’u çocuk 15 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 21 düzensiz göçmen ile beraberindeki 17 çocuk yakalandı. Bodrum açıklarındaki diğer olayda ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (KB-114) tarafından hareketli fiber karinalı lastik bot durduruldu. Bot içerisindeki 14 düzensiz göçmen ile beraberinde 3 çocuk yakalanırken 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı. 2 olayda toplam 55 göçmen karaya çıkarılırken gözaltına alınan göçmen kaçakçısı şüphelisiyle ilgili adli işlemlere başlandı.

Kaynak: iha