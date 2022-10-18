Gece saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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