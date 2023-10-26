Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında 1’i sürat botunda olmak üzere toplam 49 düzensiz göçmen yakalandı.

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Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu (TCSG-11) tarafından hareketli bir bot tespit edildi. Arkasında 150 beygir dıştan takmalı deniz motoru bulunan fiber karinalı sürat botu durduruldu. İçerisindeki 1 düzensiz göçmen ekiplerce yakalandı.

İlçedeki diğer düzensiz göçmen olayında ise Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından tespit edilen lastik bot içerisinde 48 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.