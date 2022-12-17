Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 39 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 39 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Muğla’da ’Organik Zeytinyağının Öyküsü’ projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi Muğla’da ’Organik Zeytinyağının Öyküsü’ projesi tanıtım toplantısı gerçekleştirildi

Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Gemisi (TCSG-313) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 20 düzensiz göçmen yakalandı. Diğer olayda ise Bodrum açıklarında seyreden ve içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu fiber tekne durdurularak içerisindeki 19 düzensiz göçmen yakalandı. Teknedeki 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi de gözaltına alındı.

Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.