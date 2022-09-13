Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Botuna (TCSG-3) alınarak kurtarıldı. Bodrum açıklarında yaşanan diğer göçmen olayında 32 göçmenin balık istifi gibi bindiği lastik bot, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildi. Göçmenler, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarındaki iki göçmen olayında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen toplam 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

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