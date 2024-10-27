Muğla Büyükşehir Belediyesi Vektörle Mücadele ekipleri Bodrum Göltürkbükü Mahallesi’ndeki 345 dönümlük gölet, sazlık ve bataklık alanda yaşanan sivrisinek sorununu çözdü.

Muğla’nın 13 ilçesi, 574 mahallesinde vektörle mücadele çalışmalarına veteriner hekim, ziraat mühendisi, kimyager ve biyologlardan oluşan 202 personel ve 61 araçla devam eden Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır sivrisinekle mücadele ettikleri mevkilerden birisi olan Göltürkbükü Mahallesi’ndeki 345 dönümlük gölet, sazlık, bataklık alanında ilaçlama yaptı. Büyükşehir ekipleri gölet alanının çok su tutan geniş bir bölge olması, son yıllarda sivrisinek popülasyon sayısının artarak merkez mahallelere de rahatsızlık vermeye başlaması nedeniyle bölgede 10 ekiple çalışma başlattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın talimatı ile 345 dönümlük bölgede adım adım ilerleyen Büyükşehir Belediyesi vektörle mücadele ekipleri doğaya zarar vermeyen biyolojik ürünleri ile sorunu çözdü.

Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum Göltürkbükü ve çevre mahalleleri ilgilendiren vektörle mücadele çalışmalarını 1. Bölge İlçe Hizmetleri Genel koordinatörü Abdullah Engin Başol, Bodrum Belediyesi meclis üyesi İbrahim Özten, Büyükşehir Belediyesi 1. Bölge İlçe Hizmetleri Daire Başkanı Kadriye Erkal Yıldırım, Gölköy Mahalle Muhtarı Ahmet Barut’ta yerinde inceledi.