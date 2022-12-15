Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında radarla tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından sabahın erken saatlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 32 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.
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