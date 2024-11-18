Muğla’nın Bodrum ilçesinde 30’u çocuk 57 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Bodrum açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (KB-110) bölgeye hareket etti. İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurularak içerisindeki 27 düzensiz göçmen ile beraberinde 30 çocuk yakalandı. Olayda 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Göçmenler karaya çıkarılırken 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi ile ilgili adli işlemlere başlandı.