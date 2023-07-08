Bodrum Belediyesi tarafından bilgiye hızlı ve kolay erişimi sağlamak, acil durumlar sırasında iletişimi kolaylaştırmak, bölgedeki turizme katkı sağlamak, sosyal etkileşimi artırmak için kamusal ortak kullanım alanlarda internet hizmeti verilmeye başlandı.

Bodrum Belediyesi tarafından Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışmaları çerçevesinde ilk adımda şehir merkezini kapsayan çalışma ile kesintisiz, kotasız, ücretsiz 300 Mbps hızında internet hizmeti halka sunuldu. Ücretsiz Wi-Fi internet hizmetinin devamında Turgutreis ve Yalıkavak bölgelerinde de verilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Belediye, uluslararası standartlarda kaliteli ve güvenilirliği olan kaliteli hizmet politikaları ile memnuniyeti artırmak, iş sürekliliği ile kişisel veri ve bilgi güvenliğini, enerji yönetimi ile sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla kaliteli hizmet standartları için 4’ü Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) onaylı olmak üzere 20 adet ISO Belgesi almaya hak kazandı.