Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri belirtilen yere gitti. Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 30 düzensiz göçmen yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenlerin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği bildirildi.

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