Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) bölgeye sevk edildi. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 2 düzensiz göçmen ile deniz yüzeyindeki 1 düzensiz göçmen, Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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