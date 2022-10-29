Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-901) tarafından hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum’da görevli Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-15) tarafından lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Marmaris’te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk büstüne çelenk sunuldu

Marmaris’te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk büstüne çelenk sunuldu

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