Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Sahil Güvenlik Botu bölgeye hareket etti. Ekiplerce lastik bot durdurularak içerisindeki 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Bodrum açıklarındaki diğer göçmen olayında ise içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplam 40 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.