Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşu ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği gün olan 23 Nisan, Bodrum’da belediye öncülüğünde düzenlenecek etkinlikler ile kutlanacak.

Ulusça büyük bir öneme sahip olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bodrum’da resmî törenin yanı sıra pek çok etkinlik farklı alanlarda çocuklar için düzenlenecek. Bodrum Belediyesi organizasyonuyla spor, sanat ve kültür dolu programlar hazırlandı. Bu etkinliklerden birisi olan 23 Nisan Kolektif Çocuk Şenliği, 23 Nisan Pazar günü, Pınarlıbelen Mahallesi Etrim Mevkiinde Bodrum Belediyesi Garaova Tarım Park’ta düzenlenecek. Şenlik; ‘Masal Toplayıcısı’’ Çocuk Tiyatrosu, Çocuk Dans Topluluğu, çocuklar için ritim atölyesi, uçurtma yapım atölyesi, sokak oyunları gibi birçok etkinlik içeriyor.

200 çocuk ile voleybol şenliği

Gümbet Mahallesi’indeki Bodrum Belediyesi Binnaz Karakaya Spor Salonu’nda, 23 Nisan gününe özel Çocuk Voleybol Şenliği gerçekleştirilecek. İlçede bulunan spor kulüplerinden 200 çocuğun katılacağı ve oluşturulacak karma takımların yarışacağı voleybol şenliği düzenlenecek.

“Pusulamız Mustafa Kemal Atatürk’ün yol haritasıdır”

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 103. yılı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, şunları söyledi:

“Milli Egemenlik ve Milli Bağımsızlık kavramlarının yerleştirilmesinde önemli rol oynayan Çocuk Bayramı, dayanışma ve bir olma duygularının da gelişmesinde önemli rol üstlenmiştir. Milli iradenin göz bebeği, rotası ve ışığı olan TBMM’nin 103. yıl dönümünde bize düşen görev, bağımsız ve özgür bir Türkiye’nin devamı için mücadele ruhunu daha da yükseklere taşımaktır. Bunun için pusulamız Mustafa Kemal Atatürk’ün akıl ve bilim ışığında gösterdiği yol haritasıdır. En büyük arzum çocuklarımızın özgür ve barış dolu bir dünyada yaşaması. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve ulusal egemenliğimizin 103. yılı tüm ulusumuza ve çocuklarımıza kutlu olsun.”