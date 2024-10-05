Bodrum Belediyesi’ne ait Torba ve Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret eden 186 öğrenci, patili dostlarıyla bir araya gelerek hayvan sevgisini öğrendi.

Bodrum’un farklı okullarından öğrenciler ve öğretmenler, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Torba ve Turgutreis Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Torba Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan ziyaretlerde altı farklı okuldan gelen toplam 186 öğrenci patili dostlarıyla bir araya geldi. Etkinlikte öğrencilere, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Meclis Üyesi Niyazi Atare ve Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Aytunç Kayrakcı eşlik etti. Ziyaretçilere merkez hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Turgutreis Rehabilitasyon Merkezini ise 15 öğrenci ziyaret etti. Turgutreis Rehabilitasyon Merkezi ziyaretleri, 7 Ekim Pazartesi günü de devam edecek.

“Her zaman yaşamdan, sevgiden ve eşitlikten yana olacağız”

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında konuşarak "Patili dostlarımızı korumak ve onların yaşam haklarını savunmak hepimizin sorumluluğu. Bodrum Belediyesi olarak bizler de can dostlarımızın sağlıklı, güvenli bir ortamda yaşama hakkı olduğunu biliyor ve onlar için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda ilk olarak Turgutreis’teki Rehabilitasyon Merkezimizi yıkıp orada bulunan dostlarımız yenilenmiş Torba Rehabilitasyon Merkezine taşıyacağız. Turgutreis’teki merkezimizin yerine sokak hayvanlarının yaşayacağı yeni ve modern bir tesis yapacağız. Her zaman yaşamdan, sevgiden ve eşitlikten yana olacağız"dedi.