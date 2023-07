Muğla’nın Bodrum ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı düzenlendi.

Bodrum Kaymakamlığı tarafından Kuzey Hendeği’nde düzenlenen programa Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Engin Koç, gaziler, daire amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunduğu programda 15 Temmuz ile ilgili video gösterimleri yapıldı. Etkinlikte konuşan Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, şunları dile getirdi;

“15 Temmuz 2016 gününün gecesinde; ülkemize, milletimize, demokrasimize, cumhuriyetimize yönelik Fethullahçı Terör Örgütü tarafından hain, kanlı bir darbe girişiminde bulunulmuştur. Aziz Türk milleti binlerce yıllık tarihinde defalarca yaptığı gibi bu gecede de her türlü zorluğa karşı durmuş, özgürlük ve bağımsızlığı uğruna kanı, canı pahasına mücadele vermekten asla çekinmemiştir. Cumhurbaşkanımız liderliğinde milletçe, milli birlik ve beraberliğin asla bozulamayacağını, demokrasiden asla taviz verilmeyeceğini, vatanımızı bölmeye çalışanların başarısız olacağını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin çok güçlü, çok köklü olduğunu, vatan hainlerine karşı istiklalimize ve istikbalimize yöneltilen her girişime bugün de yarın da asla izin vermeyeceğimizi tüm Dünya’ya bir kez daha göstermiş olduk. Şu anda, bir taraftan bu girişimi bertaraf etmenin sevincini yaşıyoruz, diğer taraftan da o günde verdiğimiz şehit, gazi ve diğer kayıplarımızın hüznü ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak şunu da biliyoruz ki, bu vatan için her şey verilmeye değerdir ve de insanımız bunu çok iyi bilir. Vatan için, bayrak için, ülkemizin bölünmez bütünlüğü için, başta Büyük Önder, Gazi, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, canlarını seve seve feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi; rahmetle, saygıyla, minnetle anıyor, hayattaki gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua edilmesi ile devam eden anma programı, klasik Türk Müziği, günün anlam ve önemini belirten şiirin okunması ve tasavvuf müziği ile sürdü. Etkinlik alanında Bodrum Halk Eğitimi Müdürlüğü’nün 15 Temmuz konulu resim sergisi açıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı çerçevesinde 00.13’te camilerden selâ okundu.