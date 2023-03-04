Bodrum açıklarındaki 2 ayrı olayda 2 lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen 2 ayrı lastik bot içerisindeki toplam 13 göçmen kurtarıldı. Botlardan birinde bulunan 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Karaya çıkarılan göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

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