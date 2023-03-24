Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Bodrum’da başlatılan dev altyapı projeleri tamamlanma aşamasına geldi. Günlük kur ile 1 Milyar 326 Milyon TL’ye mal olan projeler ile Bodrum güçlü bir altyapıya ulaşacak.

97 Bin metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı

Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahallelerini içine alan 518 Milyon TL’lik kanalizasyon projesi çerçevesinde yaklaşık 97 bin metre yeni kanalizasyon hattı yapıldı. Bunun yanı sıra 2 bin 263 muayene bacası ve 979 parsel bacası imalatı tamamlanırken 19 terfi merkezi yapının yüzde 76’lık kısmı tamamlandı. Çalışmalar çerçvesinde Koyunbaba, Akyarlar, Turgutreis, İslamhaneleri ve Erdemil Mahallelerinde kanalizasyon şebeke imalatları devam ediyor. Bakanlık tarafından ihale edilen ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından ödemesi yapılacak olan Torba Kanalizasyon ve atıksu arıtma tesisi projesinin ise yüzde 61’i tamamlandı. 350 Milyon TL’lik proje çerçevesinde 5 bin 200 metre kanalizasyon şebeke ve 6 bin 800 metre basınçlı terfi hat çalışması yapıldı.

Çevreci artıma tesisleri büyük oranda tamamlandı

Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Bodrum’un doğası ve özellikle denizlerinin korunması açısından büyük önem taşıyan atıksu arıtma tesisi yatırımları hızla ilerliyor. 231 Milyon TL’lik Bodrum Tugutreis İleri Biyolojik atıksu arıtma tesisi projesinin 87’si tamamlandı. İleri Biyolojik arıtma yapabilecek olan tesisin inşaat çalışmaları biterken, elektro mekanik ekipman montajları devam ediyor. Gümbet ve Gümüşlük tesislerinin kapasitelerini 200 bin kişiye hizmet verebilecek kapasiteye yükselten proje çerçvesinde ise çalışmaların yüzde 79’u tamamlandı. 226 Milyon 580 Bin TL’ye mal olan proje ile Gümbet atıksu arıtma tesisi 3, Gümüşlük atıksu arıtma tesisi 4 kat büyütülecek ve MBR sistemiyle kaliteli bir arıtma yapılacak.