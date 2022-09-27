Bodrum’da marketten aldığı lastik bota binen 1 düzensiz göçmen, kürek çekerek Yunanistan’ın İstanköy Adası’na geçmeye çalıştı. Göçmeni durduran Yunanistan sahil güvenliği, bindiği lastik botu ile birlikte Türk karasularına geri itti. Göçmenin imdadına Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri yetişti. Sahil Güvenlik gemisine (TCSG-31) alınan göçmen, karaya çıkarıldı. Göçmenin işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildiği bildirildi.

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