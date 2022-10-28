Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayırsever Mahmut Torun tarafından yaptırılan Yakaköy Havva Torun İlkokulu-Ortaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Okulun açılışıyla birlikte Bodrum’a son bir ayda 3 hayırsever okulu kazandırılmış oldu.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayırsever Mahmut Torun tarafından yaptırılan Yakaköy Havva Torun İlkokulu-Ortaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı. Okulun açılışıyla birlikte Bodrum’a son bir ayda 3 hayırsever okulu kazandırılmış oldu.

Hayırsever Mahmut Torun tarafından Bodrum Yakaköy Mahallesi’nde 16 derslikli 500 öğrenci kapasiteli Yakaköy Havva Torun İlkokulu/Ortaokulu yaptırıldı. Törenle hizmete açılan okul bölgedeki taşımalı eğitime de çözüm oldu.

Açılış töreni, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Belediye Başkan Vekili İbrahim Akbaş, Hayırsever Mahmut Torun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan açılış töreninde, Amiral Turgut Reis İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösteriler sundu.

Programda konuşma yapan Hayırsever Mahmut Torun, babaannesi Havva Torun adına yaptırdığı okulun mutluluğunu yaşadığını belirterek çocukların doğayı ve hayvanları seven, vicdanlı çocuklar olarak büyümelerini ve ülkemiz için güzel işler yapmalarını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, eğitime katkılarından dolayı Torun ailesine teşekkür ederek, “Bir milleti, bir devleti geliştirecek, muasır medeniyetlerin üzerine çıkaracak en önemli şeyin eğitim olduğunu hepimiz biliyoruz. Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırım olduğunu bilerek her açılan bir kütüphanenin bir karanlığı kapattığı, açılan bir okulun ise karanlıkları aydınlığa dönüştürecek birer eğitim yuvası olduğunu düşünerek bu kıymetli ve özenle hazırlanmış okulu bizlere armağan eden Mahmut Torun’a ve nezdinde tüm Torun ailesine minnet ve şükranlarımı sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

Bodrum’da son bir ayda 3 okul açılışı gerçekleştirmenin heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten İl Müdürü Emre Çay “Bugün açılan okulumuz sayesinde Ortakent Kerem Aydınlar Ortaokulu, Ortakent Doktor Mümtaz Ataman İlkokulu ve Yalıkavak Neşe Doğan İlkokulunda taşımalı eğitim çerçevesinde yer alan 450 öğrencimiz bu zorunluluktan kurtularak artık yeni okulumuzda eğitim öğretim görecekler” diyerek hayırseverlere değerli katkılarından dolayı bir kez daha teşekkür etti.

Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, bu eğitim öğretim yılında hayırsever vatandaşların yaptırdığı okulların üçüncüsünü açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek sözlerine başladı. Kaymakam Bilgehan Bayar konuşmasında şu sözlere yer verdi: “İnancımız gereği insanın amel defterinin kapanmadığı 3 durumdan bahsedilir. Bir tanesi yapılan hayır ve hasenatlardır. İkincisi aktarılan ilimdir. Diğeri ise hayırlı evlatların yapmış oldukları güzel, hayırlı işlerdir. Hayırseverimizin yaptırdığı bu okulda eğitim öğretim görecek çocukların alacağı fayda, ahirette hayırseverimize ve anne babasına bir kurtuluş vesilesi, bir vesika olacak. Vermek çok kolay bir şey değildir, zordur. Sadece parası olan değil, gönlü zengin olan ve geniş olan insan verebiliyor. Bu anlamda Torun ailesini gönülden tebrik ediyorum. Ülkemiz ve ilimiz için hayırlı evlatlar yetişmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

Hayırsever Mahmut Torun’a teşekkür plaketi ve çiçek takdiminin ardından açılış kurdelesi kesilip okulu gezildi.